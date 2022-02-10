Фрида Карлссон объяснила, почему плохо себя чувствовала после гонки на 10 км

Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала плохое самочувствие после гонки на 10 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Шведка стала 12-й, а после финиша ей потребовалась помощь.



«Моё тяжёлое состояние после финиша? Это могло выглядеть более драматично, чем было на самом деле. Пожалуй, у меня было слишком много слизи в горле. Но я в порядке, просто немного слизи вышло наружу.



Сегодня у меня не было сил. Что могла показать на остатках силы, то показала. На сей раз обошлось без обморока, но в моём теле не так много сил. Хотела пройти быстро — не получилось. Это очень расстраивает.



Мне нужно разработать план по восстановлению сил, но сейчас особых надежд не видно. Дело не в том, что сегодня были плохие лыжи. Всё дело в моём теле. Думаю, подготовка к высокогорью прошла настолько хорошо, насколько мы могли это сделать. И с субботы до сегодняшнего дня я делала всё, что в моих силах, но этого оказалось недостаточно.



Если есть какие-то соревнования, к которым я могу по-настоящему вернуться, то это эстафета. Эстафеты обычно дают тебе дополнительную энергию. Поговорю с командой, и мы придумаем хороший план», — сказала Карлссон после гонки.

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