Пярмякоски — о борьбе с Непряевой: сделала длинную растяжку, даже с риском порвать ягодицы

Финская лыжница Криста Пярмякоски высказалась о борьбе с россиянкой Натальей Непряевой в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Пярмякоски завоевала бронзу, а Непряева осталась четвёртой, отстав от соперницы на 0,1 секунды.

«Если бы трасса была на сто метров длиннее, не знаю, чем бы это закончилось. Я отдала все силы на трассе. Решила на финише сделать длинную растяжку, даже с риском порвать ягодицы. Чтобы каждая десятая доля секунды была в мою пользу.

Я была близка к тому, чтобы оказаться четвёртой. Но в этот раз финишная линия располагалась в нужном месте. Честно говоря, начинала уже терять надежду. Когда услышала ужасные крики в раздевалке, не понимала, кто кричит — финны или русские. Только потом мне сказали, что у меня медаль», — приводит слова Пярмякоски Ilta-Sanomat.

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