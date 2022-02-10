Пярмякоски — о борьбе с Непряевой: сделала длинную растяжку, даже с риском порвать ягодицы

Финская лыжница Криста Пярмякоски высказалась о борьбе с россиянкой Натальей Непряевой в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Пярмякоски завоевала бронзу, а Непряева осталась четвёртой, отстав от соперницы на 0,1 секунды.
«Если бы трасса была на сто метров длиннее, не знаю, чем бы это закончилось. Я отдала все силы на трассе. Решила на финише сделать длинную растяжку, даже с риском порвать ягодицы. Чтобы каждая десятая доля секунды была в мою пользу.
Я была близка к тому, чтобы оказаться четвёртой. Но в этот раз финишная линия располагалась в нужном месте. Честно говоря, начинала уже терять надежду. Когда услышала ужасные крики в раздевалке, не понимала, кто кричит — финны или русские. Только потом мне сказали, что у меня медаль», — приводит слова Пярмякоски Ilta-Sanomat.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 10 февраля 2022
-
15:51
-
15:48
-
15:42
-
15:38
-
15:26
-
15:26
-
15:20
-
15:19
-
15:17
-
15:04
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:39
-
14:37
-
14:22
-
14:17
-
14:11
-
14:08
-
13:53
-
13:50
-
13:50
-
13:48
-
13:40
-
13:35
-
13:32
-
13:32
-
13:26
-
13:25
-
13:19
-
13:19
-
13:17
-
13:16
-
13:07