«Буртасова не сильно рассчитывала на ОИ. Фокус был на ЧЕ». Черезов — о женском спринте

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов поделился мнением о составе сборной России по биатлону на женский спринт на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). В гонке выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич; Евгения Буртасова не попала в состав.

«В женской сборной выставили состав по спортивному принципу. Буртасова не сильно рассчитывала на поездку в Пекин. У неё фокус внимания был на чемпионате Европы, а тут её выдёргивают на Олимпиаду, поэтому перелёт, акклиматизация сказались на первой гонке», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

В индивидуальной гонке на ОИ Буртасова заняла 77-е место.

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