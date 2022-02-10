Денис Спицов: пока меня нельзя назвать счастливым человеком. Олимпийского золота нет
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Лыжник сборной России Денис Спицов поделился мнением о завоевании серебряной медали в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спицов проиграл лишь соотечественнику Александру Большунову, который опередил его более чем на минуту.
«Пока меня нельзя назвать счастливым человеком. Олимпийского золота нет — поэтому так сказать не могу. Было здорово взять медаль в первой гонке. Кажется, что со спокойной душой можно идти и кайфовать, но всё равно есть малейшая грань, которой не хватает. Надеюсь, в эстафете всё у нас сложится. Верим в лучшее», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».
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