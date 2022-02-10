Денис Спицов: не представляю, как Большунов переворачивает всё с ног на голову

Лыжник сборной России Денис Спицов поделился мнением о товарище по команде Александре Большунове. Напомним, Спицов завоевал серебро в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине, а Большунов — золото, опередив Дениса более чем на минуту.

«Для меня именно этот скиатлон был очень значим. Четыре года назад я финишировал четвёртым и остался без медали. Никак мне не удавалось показать свой уровень на Кубке мира и чемпионатах мира. То меня не ставили, то что-то не складывалось. Здорово, что у нас в тандеме с Саней получилось доказать, что мы сильнейшие, что это русская тридцатка.

Мечты были в целом попасть на подиум и, возможно, побороться за победу. Определённую уверенность внушила последняя контрольная гонка в Италии, когда я смог даже у Большунова выиграть. Были мысли: «Да, я могу. Я могу навязать борьбу». Даже до последних стартовых дней думал об этом. Мы бежали контрольную гонку 28-29 января. Оставалась неделя, и я думал только об одном — как бы не растерять эти кондиции. И всё-таки получилось. Но Саня — удивительный человек, он за неделю творит такое! Я не представляю, как он переворачивает всё с ног на голову.

Общались ли мы с Большуновым на следующий день после гонки? Саня очень строго относится к дистанции. Его даже редко видно в деревне, бегает один, живёт один. Он не пускает никого в комнату. По поводу коронавируса он жесточайше закрыт. Поэтому не особо общались. Только на награждении, да и то не особо, поскольку гонка прошла, мы её забыли, готовимся дальше. Дальше — больше», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

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