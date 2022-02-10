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Спицов: наверное, за Терентьева даже больше радовался, чем за себя

Спицов: наверное, за Терентьева даже больше радовался, чем за себя
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Российский лыжник Денис Спицов признаётся, что сильно переживал за соотечественника Александра Терентьева, который завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Смотрел, как Терентьев выиграл бронзовую медаль. Очень рад был. Наверное, даже больше радовался, чем за себя. Саня преодолел столько на пути к этой Олимпиаде, мог вообще не приехать сюда. Тут он приезжает буквально за два-три дня и берёт медаль — это очень круто. Мы с Лёхой Червоткиным переглянулись. Я говорю ему: «Прикинь, Саня может стать раньше нас олимпийским чемпионом». А потом думаю: «Блин, а командный спринт-то будет позже, чем эстафета!» Так что посмотрим», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

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