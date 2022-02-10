Панжинский: в разделке верим в Большунова — будет борьба с Нисканеном

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский поделился ожиданиями от мужской гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Завтра верим в Александра Большунова. Ради этой гонки Александр пропустил спринт — считаю, сделал абсолютно правильно. Увидим, насколько Александр сохранил свой победный заряд и отличную готовность. Это его дистанция, но Нисканен также хорош классикой. В женской гонке была очень упорная борьба — не сомневаюсь, что у мужчин будет не менее напряжённо.
Планируется, что основная борьба будет между Нисканеном и Большуновым, но кто-то может вмешаться в этот спор. Хотелось бы, чтобы это был кто-то из наших ребят. Червоткин должен воспрять после неудачи в первой гонке — верим в него и знаем, что он прекрасный классист.
Для Якимушкина и Семикова это практически единственный шанс на этих Олимпийских играх. Важно проявить максимум своих возможностей и попробовать отобраться в эстафету, за которую среди наших ребят будет битва не на жизнь, а на смерть», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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- 10 февраля 2022
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