Наталья Воронина расплакалась, комментируя выступление на дистанции 5000 м на ОИ-2022

Российская конькобежка Наталья Воронина прокомментировала своё выступление на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка, показавшая результат 6.56,99, расплакалась, давая комментарий.

«Я понимаю, что для себя пробежала хорошо, но недостаточно для тройки призёров. Каждый старт ждала, когда придёт то состояние, которое у меня было в прошлом году, но к старту я этого не ощущала. В этом сезоне я не ощутила тех эмоций, которые у меня были на протяжении прошлых сезонов. Да, это неплохое время, но это не моё время», — сказала Воронина в эфире «Матч ТВ».

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