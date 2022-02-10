Наталья Воронина — о шестом месте на 5000 м: никаких ощущений, только разочарование

Российская конькобежка Наталья Воронина, ставшая шестой на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх в Пекине (Китай), прокомментировала собственное выступление. Спортсменка призналась, что сильно разочарована.
«Никаких ощущений… Только разочарование. Конечно, я недовольна, но на данный момент — это всё, что я могла показать. Сезон не удался. Как бы я ни хотела пробежать быстрее, но выше головы не прыгнешь. На данный момент я готова на такой результат. Не знаю, что ещё сказать. После операции я сразу поняла, что будет тяжело. Глупо это отрицать.
Командная гонка — это единственный шанс. Стадия принятия ещё не пришла. Мне ещё нужно время. Чтобы занять призовое место мне нужно было бежать, как в прошлом сезоне (на чемпионате мира) в Херенвене. 6:50 — это минимум. Злюсь на обстоятельства, но от них не убежать. Не сделала бы операцию — могло бы быть ещё хуже», — сказала Воронина.
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- 10 февраля 2022
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