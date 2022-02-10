Анна Щербакова показала фото с Нэйтаном Ченом и поздравила его с победой на Олимпиаде

Российская фигуристка Анна Щербакова обратилась к американцу Нэйтану Чену, который сегодня, 10 февраля, стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании. Анна опубликовала их совместное фото.
«Олимпийский чемпион. Поздравляю», — написала Щербакова в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Анны Щербаковой
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Итоговое положение
1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.
2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.
3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.
4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21…
8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…
19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 10 февраля 2022
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