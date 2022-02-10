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Журова: мои надежды на конькобежный спорт на ОИ не оправдываются

Журова: мои надежды на конькобежный спорт на ОИ не оправдываются
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала выступление российской конькобежки Натальи Ворониной на 5000 м на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она стала шестой.

«Пока у нас не складывается в конькобежном спорте, к сожалению. Те надежды, которые даже я возлагала, пока не оправдываются. Не получается так, как того хотелось бы.

Впереди командная гонка, мы можем в ней выстрелить. Мы в ней медалисты уже не на одной Олимпиаде. Девчонки и мальчишки это всё понимают и будут стараться. Ещё половина медалей не разыграна, поэтому будем болеть и верить в наших.

Во всём нервная обстановка, не очень приятная. Хотелось бы, чтобы ребята успокоились и настроились на свои результаты, не обращая внимания на СМИ. Конечно, советовать мы все хороши, а вот как это всё выполнить. Ребятам желаю всего хорошего, чтобы у них всё получалось», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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