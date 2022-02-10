А. Резцова: хочется увидеть личную медаль Кристины в спринте — за неё болеет вся страна

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила надежду, что её дочке Кристине удастся выиграть медаль в личной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Ранее Кристина Резцова завоевала бронзу в смешанной биатлонной эстафете.

«Очень хочется увидеть личную медаль Кристины! Думаю, не только мне, но и всей России. Общалась со многими нашими олимпийцами: Лидия Скобликова, Букин, Бестемьянова — все болеют за Кристину. Хочется пожелать ей только удачи», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Завтра, 11 февраля, на Олимпиаде состоится женский спринт.

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