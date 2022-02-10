Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

А. Резцова: хочется увидеть личную медаль Кристины в спринте — за неё болеет вся страна

А. Резцова: хочется увидеть личную медаль Кристины в спринте — за неё болеет вся страна
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила надежду, что её дочке Кристине удастся выиграть медаль в личной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Ранее Кристина Резцова завоевала бронзу в смешанной биатлонной эстафете.

«Очень хочется увидеть личную медаль Кристины! Думаю, не только мне, но и всей России. Общалась со многими нашими олимпийцами: Лидия Скобликова, Букин, Бестемьянова — все болеют за Кристину. Хочется пожелать ей только удачи», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Завтра, 11 февраля, на Олимпиаде состоится женский спринт.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Хованцев — о женском спринте: при идеальной стрельбе Резцова будет на подиуме
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022