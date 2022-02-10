А. Резцова: хочется увидеть личную медаль Кристины в спринте — за неё болеет вся страна
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила надежду, что её дочке Кристине удастся выиграть медаль в личной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Ранее Кристина Резцова завоевала бронзу в смешанной биатлонной эстафете.
«Очень хочется увидеть личную медаль Кристины! Думаю, не только мне, но и всей России. Общалась со многими нашими олимпийцами: Лидия Скобликова, Букин, Бестемьянова — все болеют за Кристину. Хочется пожелать ей только удачи», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Завтра, 11 февраля, на Олимпиаде состоится женский спринт.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 10 февраля 2022
-
17:29
-
17:01
-
17:00
-
16:57
-
16:48
-
16:48
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:31
-
16:14
-
16:08
-
16:04
-
16:01
-
15:58
-
15:51
-
15:48
-
15:42
-
15:38
-
15:26
-
15:26
-
15:20
-
15:19
-
15:17
-
15:04
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:39
-
14:37
-
14:22
-
14:17
Партнерский контент