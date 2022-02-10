Ирина Роднина: я не считаю, что резко высказалась о Валиевой. Не думаю, что это провокация

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала свои слова о 15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Пекине. Ранее Роднина заявила: «Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева – нарушитель всех законов РФ».
«Не считаю, что резко высказалась. Я сказала: если это так и был допинг, то это удар для нас. Мы на протяжении семи лет отмываемся без конца, и спортсмены, и федерация, и Олимпийский комитет, и страна, и весь народ.
Я не думаю, что это провокация. Это та маленькая зацепка, придирка, чтобы вокруг раскрутилось всё остальное», — приводит слова Родниной Sports.ru.
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