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Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от женской спринтерской гонки на Олимпийских играх

Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от женской спринтерской гонки на Олимпийских играх
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала об ожиданиях от женского спринта, который состоится в рамках соревнований по биатлону на Олимпийских играх в Пекине завтра, 11 февраля. В гонке выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич.

«Состав девчонок на спринтерскую гонку оптимальный на сегодняшний день. Всё-таки им надо выступить получше, а «не привозить» 10 минут штрафа — в голове не укладывается, как Ульяна так умудрилась. Девушкам нужно собрать волю и силу в кулак и показать, на что они способны.

От завтрашнего спринта многое зависит в гонке преследования. Кто немного проиграет в спринте, может отыграть какое-то время потом, но лучше иметь небольшое преимущество. Спринт — это сразу два в одном флаконе», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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