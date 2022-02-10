Дмитрий Васильев оценил шансы российских биатлонистов в спринте на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от спринтерских гонок на Олимпийских играх в Пекине.
«Если мужчины справятся со стрельбой в спринте, то на подиум забраться могут. Основной акцент, конечно, на преследование, но и на масс-старт, в который Цветков уже попал. Как минимум должны быть на подиуме. Команда очень стабильная и ровная.
У девушек тоже есть шанс оказаться на подиуме. Просто без дополнительных патронов, потому что каждый патрон восемь-десять секунд. Попробуй отыграй на дистанции это время», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Женский спринт состоится 11 февраля, мужской — 12-го.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 10 февраля 2022
-
17:29
-
17:01
-
17:00
-
16:57
-
16:48
-
16:48
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:31
-
16:14
-
16:08
-
16:04
-
16:01
-
15:58
-
15:51
-
15:48
-
15:42
-
15:38
-
15:26
-
15:26
-
15:20
-
15:19
-
15:17
-
15:04
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:39
-
14:37
-
14:22
-
14:17