Дмитрий Васильев оценил шансы российских биатлонистов в спринте на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от спринтерских гонок на Олимпийских играх в Пекине.



«Если мужчины справятся со стрельбой в спринте, то на подиум забраться могут. Основной акцент, конечно, на преследование, но и на масс-старт, в который Цветков уже попал. Как минимум должны быть на подиуме. Команда очень стабильная и ровная.



У девушек тоже есть шанс оказаться на подиуме. Просто без дополнительных патронов, потому что каждый патрон восемь-десять секунд. Попробуй отыграй на дистанции это время», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Женский спринт состоится 11 февраля, мужской — 12-го.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.