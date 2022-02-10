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Дмитрий Васильев оценил шансы российских биатлонистов в спринте на Олимпиаде

Дмитрий Васильев оценил шансы российских биатлонистов в спринте на Олимпиаде
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от спринтерских гонок на Олимпийских играх в Пекине.

«Если мужчины справятся со стрельбой в спринте, то на подиум забраться могут. Основной акцент, конечно, на преследование, но и на масс-старт, в который Цветков уже попал. Как минимум должны быть на подиуме. Команда очень стабильная и ровная.

У девушек тоже есть шанс оказаться на подиуме. Просто без дополнительных патронов, потому что каждый патрон восемь-десять секунд. Попробуй отыграй на дистанции это время», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Женский спринт состоится 11 февраля, мужской — 12-го.

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