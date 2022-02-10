Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 6-го дня, таблица

Сегодня, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) было разыграно 8 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Германии, в активе которой 6 золотых и 3 серебряные медали. Второе место занимает Норвегия (5-3-4). Третьей идёт Австрия (4-5-4).



Сборная России завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей и занимает девятое место.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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