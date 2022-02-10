Демченко раскритиковал тренерский штаб сборной России после 4-го места в эстафете в санях

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Альберт Демченко высказался о работе тренерского штаба сборной России по санному спорту после четвёртого места в командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Я давал расклад на эстафетную гонку. Было понятно, что россиянам будет очень тяжело побороться за медали. Была надежда только на чью-то ошибку, но её никто не допустил. Даже немного повезло, что у итальянцев коронавирус скосил Доменико. Четвёртое место закономерно. Было три команды, которые претендовали на третье место: Россия, Латвия и Италия. Латыши в этот раз оказались сильнее.

В той ситуации, в которой оказалась команда при подходе к Олимпийским играм, это нормальный результат. У команды большие технические проблемы в плане инвентаря. Сложно претендовать на высокие места.

Перед сезоном тренерский штаб допустил несколько стратегических ошибок. Команда уехала в Европу с основной базы с неготовым инвентарём, лишив себя возможности подготовки технического инвентаря. В Китай на первый этап команда поехала неготовой: Репилов стартовал непонятно на каких санях.

Я не смог работать в штабе по ряду причин. Даже пытаясь проконсультировать команду, показать ошибки при планировании олимпийского сезона, меня никто не услышал. Очень обидно и досадно. Возможно, в конце концов они сделают выводы. Пока в России более опытного человека в этом плане нет», — сказал Демченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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