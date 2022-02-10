Россия впервые не завоевала ни одной медали за соревновательный день на Олимпиаде в Пекине

Российские олимпийцы впервые не завоевали ни одной медали за соревновательный день в рамках зимних Игр в Пекине (Китай).
Отметим, что российские спортсмены в предыдущие дни Олимпиады в китайской столице выигрывали как минимум 1 медаль в каждый из соревновательных дней.
Сегодня, 10 февраля, россияне дважды становились четвёртыми. Российской лыжнице Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзовой медали в разделке. А сборная страны по санному спорту в составе Татьяны Ивановой, Романа Репилова и пары Александр Денисьев/Владислав Антонов остановилась в шаге от третьего места в командной эстафете, уступив латвийцам, австрийцам и немцам.
Сегодня в Пекине было разыграно восемь комплектов медалей.
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- 10 февраля 2022
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