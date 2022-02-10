Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Россия впервые не завоевала ни одной медали за соревновательный день на Олимпиаде в Пекине

Россия впервые не завоевала ни одной медали за соревновательный день на Олимпиаде в Пекине
Комментарии

Российские олимпийцы впервые не завоевали ни одной медали за соревновательный день в рамках зимних Игр в Пекине (Китай).

Отметим, что российские спортсмены в предыдущие дни Олимпиады в китайской столице выигрывали как минимум 1 медаль в каждый из соревновательных дней.

Сегодня, 10 февраля, россияне дважды становились четвёртыми. Российской лыжнице Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзовой медали в разделке. А сборная страны по санному спорту в составе Татьяны Ивановой, Романа Репилова и пары Александр Денисьев/Владислав Антонов остановилась в шаге от третьего места в командной эстафете, уступив латвийцам, австрийцам и немцам.

Сегодня в Пекине было разыграно восемь комплектов медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Олимпиада-2022. Драматичный финиш Непряевой, слёзы Ворониной, 4-е место в эстафете в санях Олимпиада-2022. Драматичный финиш Непряевой, слёзы Ворониной, 4-е место в эстафете в санях
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022