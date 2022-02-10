Фото: Валиева тренируется на зимней Олимпиаде в Пекине перед личным турниром фигуристок

Утром 10 февраля российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку, опровергнув появившуюся накануне информацию о снятии с личного турнира на Олимпийских играх – 2022 в Пекине из-за нарушения антидопинговых правил.
Позже из неофициальных источников стало известно, что благодаря слаженной работе команды юристов временное отстранение с Камилы удалось снять: фигуристка продолжит выступления, а сборная России сохранит золотые медали за победу в командном турнире.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.
Напомним, сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения, назначенная на 8 февраля, была перенесена. Сообщалось, что МОК и ISU потребовались юридические консультации. Позже в иностранных СМИ прошла информация о сомнительном допинг-тесте в российской команде и расследовании в отношении 15-летней Валиевой. Сообщалось, что тест был сдан в декабре 2021 года и показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Официальной информации о случившемся до сих порт нет. Олимпийский турнир в женском одиночном катании пройдёт 15 и 17 февраля.
- 10 февраля 2022
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:49
-
18:28
-
18:27
-
18:26
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:10
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:29
-
17:01
-
17:00
-
16:57
-
16:48
-
16:48
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:31
-
16:14
-
16:08
-
16:04
-
16:01
-
15:58
-
15:51