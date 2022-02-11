Конькобежный спорт, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования по конькобежному спорту. Будут разыграны медали на дистанции 10 000 м у мужчин. Начало запланировано на 11:00 мск.



В прямом эфире соревнования по конькобежному спорту можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После шестого дня соревнований в медальном зачёте лидирует сборная Германии (6 золотых и 3 серебряные награды). Россия идёт девятой (2-3-6).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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