Биатлон, Олимпиада-2022: когда начнётся спринт, по какому каналу смотреть

Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится женская биатлонная спринтерская гонка. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.



В прямом эфире гонку покажет Первый канал. На старт выйдут четыре россиянки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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