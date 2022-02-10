«Дурень дурнем». В Госдуме ответили журналисту из США на резкие слова в адрес Валиевой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв ответил на высказывания американского журналиста о российской фигуристке Камиле Валиевой.
В статье на сайте Yahoo Sports Дэн Ветзель написал: «Россия накачала юную спортсменку каким-то препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше, потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что её накачали».
«Дурень дурнем этот американский журналист — слышит звон, не знает где он. Все официальные лица уже высказались, что не надо спекулировать на тему допинга. МОК и ВАДА имеют права высказываться, он — нет.
Он для нас никто и звать его никак. Нас ни в чём не обвинили, и ни от чего не отстраняли. Какое-то издание Inside The Games специально распускает слухи. Если бы что-то действительно случилось, был бы другой разговор, пока всё хорошо. Валиева тренируется и её официально допускают. Да, есть вопросы, но они решаемы.
Мы никого не отмазываем. Мы всегда отстаивали и будем отстаивать интересы российских спортсменов. В Америке там пусть отмазывают — у них такие тенденции. Когда вопрос решится в пользу Камилы, что он ответит? Если ВАДА и МОК что-то увидят, никто нас покрывать не будет», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 10 февраля 2022
-
20:22
-
20:18
-
20:10
-
20:00
-
19:52
-
19:48
-
19:46
-
19:31
-
19:30
-
19:19
-
19:09
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:49
-
18:28
-
18:27
-
18:26
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:10
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:29
-
17:01
-
17:00
-
16:57
-
16:48