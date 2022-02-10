«Дурень дурнем». В Госдуме ответили журналисту из США на резкие слова в адрес Валиевой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв ответил на высказывания американского журналиста о российской фигуристке Камиле Валиевой.

В статье на сайте Yahoo Sports Дэн Ветзель написал: «Россия накачала юную спортсменку каким-то препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше, потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что её накачали».



«Дурень дурнем этот американский журналист — слышит звон, не знает где он. Все официальные лица уже высказались, что не надо спекулировать на тему допинга. МОК и ВАДА имеют права высказываться, он — нет.



Он для нас никто и звать его никак. Нас ни в чём не обвинили, и ни от чего не отстраняли. Какое-то издание Inside The Games специально распускает слухи. Если бы что-то действительно случилось, был бы другой разговор, пока всё хорошо. Валиева тренируется и её официально допускают. Да, есть вопросы, но они решаемы.



Мы никого не отмазываем. Мы всегда отстаивали и будем отстаивать интересы российских спортсменов. В Америке там пусть отмазывают — у них такие тенденции. Когда вопрос решится в пользу Камилы, что он ответит? Если ВАДА и МОК что-то увидят, никто нас покрывать не будет», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.