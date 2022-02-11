Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция женского спринта

Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится женская биатлонная спринтерская гонка. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.



Участие в гонке примут четыре россиянки. Кристина Резцова стартует под 7-м номером, Ульяна Нигматуллина — под 36-м, Ирина Казакевич — под 43-м, а Светлана Миронова — под 67-м.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине.

В соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх в Пекине сборная России пока завоевала одну медаль — бронзу в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов).

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