Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция женского спринта

Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится женская биатлонная спринтерская гонка. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.
Участие в гонке примут четыре россиянки. Кристина Резцова стартует под 7-м номером, Ульяна Нигматуллина — под 36-м, Ирина Казакевич — под 43-м, а Светлана Миронова — под 67-м.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине.
В соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх в Пекине сборная России пока завоевала одну медаль — бронзу в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 11 февраля 2022
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