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Шорт-трек, зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин, женщины, 1000 м: когда начало, где смотреть прямой эфир

Шорт-трек, Олимпийские игры, женщины, 1000 м: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 м. Четвертьфиналы начнутся в 14:00 мск, полуфиналы — в 14:55. Начало финала запланировано на 15:37.

В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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