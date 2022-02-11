Шорт-трек, Олимпийские игры, женщины, 1000 м: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 м. Четвертьфиналы начнутся в 14:00 мск, полуфиналы — в 14:55. Начало финала запланировано на 15:37.



В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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