Россия — Швейцария, кёрлинг, Олимпиада — 2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) женская сборная России по кёрлингу проведёт свой второй матч. Соперником россиянок будет команда Швейцарии. Начало встречи запланировано на 9:05 мск.
В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра».
В первом туре сборная России проиграла команде США со счётом 3:9. Женский турнир по кёрлингу на Олимпиаде завершится 20 февраля.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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