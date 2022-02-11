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Кёрлинг, Россия — Дания, Олимпиада-2022, Пекин, мужчины: когда начнётся матч, где смотреть прямой эфир

Россия — Дания, кёрлинг, Олимпийские игры — 2022: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 11 февраля, мужская сборная России по кёрлингу проведёт свой четвёртый матч на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соперником россиян будет команда Дании. Начало встречи запланировано на 15:05 мск.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч! Игра».

В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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