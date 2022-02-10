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Американский журналист Лис отреагировал на снятие отстранения с фигуристки Валиевой

Американский журналист Лис отреагировал на снятие отстранения с фигуристки Валиевой
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Американский журналист Дэвид Лис отреагировал на отсутствие наказания за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх – 2022 в Пекине в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой.

По информации иностранных СМИ, 15-летняя спортсменка была временно отстранена из-за того, что в её декабрьском допинг-тесте была найдена микродоза запрещённого вещества. Однако слаженная работа юристов помогла снять отстранение: Камила выступит в личном турнире, а сборная России сохранит золотую медаль, завоёванную в командных соревнованиях.

«Где есть одна мышь, там есть и другие. Всё это подрывает доверие к любому российскому фигуристу на этих Играх. Если 15-летнему подростку нужен триметазидин, то как быть с травмированными спортсменами на закате карьеры?» — написал Лис на своей странице The Skating Lesson в «Твиттере».

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