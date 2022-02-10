Американский журналист Лис отреагировал на снятие отстранения с фигуристки Валиевой

Американский журналист Дэвид Лис отреагировал на отсутствие наказания за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх – 2022 в Пекине в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой.
По информации иностранных СМИ, 15-летняя спортсменка была временно отстранена из-за того, что в её декабрьском допинг-тесте была найдена микродоза запрещённого вещества. Однако слаженная работа юристов помогла снять отстранение: Камила выступит в личном турнире, а сборная России сохранит золотую медаль, завоёванную в командных соревнованиях.
«Где есть одна мышь, там есть и другие. Всё это подрывает доверие к любому российскому фигуристу на этих Играх. Если 15-летнему подростку нужен триметазидин, то как быть с травмированными спортсменами на закате карьеры?» — написал Лис на своей странице The Skating Lesson в «Твиттере».
- 10 февраля 2022
-
20:22
-
20:18
-
20:10
-
20:00
-
19:52
-
19:48
-
19:46
-
19:31
-
19:30
-
19:19
-
19:09
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:49
-
18:28
-
18:27
-
18:26
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:10
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:29
-
17:01
-
17:00
-
16:57
-
16:48