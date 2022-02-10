Холунд: постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы уехать из Пекина с медалями

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд поделился настроем перед мужской разделкой на Олимпиаде в Пекине. Напомним, Холунд ранее стал четвёртым в скиатлоне, который также состоялся в рамках Игр в столице Китая.

«В скиатлоне у меня был хороший результат, хоть я и нацеливаюсь на медали. Близко к лидерам. Завтра постараюсь показать свой максимум. Знаю, что подиум где-то рядом. Постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы уехать из Пекина с медалями», — сказал Холунд на пресс-конференции в рамках Олимпиады.

Мужская лыжная разделка стартует завтра, 11 февраля, в 10:00 мск.

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