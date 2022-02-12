Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 12 февраля

12 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
5:55. Сноуборд, сноуборд-кросс, микст («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
10:30. Лыжные гонки, эстафета, женщины («Россия 1»).
11:53. Конькобежный спорт, 500 м, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
12:00. Биатлон, спринт, мужчины (Первый канал).
15:00. Прыжки на лыжах с трамплина, HS-140, мужчины («Матч ТВ»).
16:55. Скелетон, женщины, 4-я попытка («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
Кёрлинг. Женщины
4:05. 4-й тур. Южная Корея — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
15:05. 5-й тур. Россия — Япония («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
Фигурное катание
14:00. Танцевальные пары. Ритм-танец (Первый канал).
Хоккей. Мужчины
16:10. Группа B. 3-й тур. Россия — Чехия («Россия 1»).
Хоккей. Женщины
7:10. 1/4 финала. Россия — Швейцария («Матч ТВ»).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 12 февраля 2022
-
01:16
-
01:00
-
00:59
-
00:53
-
00:42
-
00:27
-
00:00
-
00:00
- 11 февраля 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:41
-
23:33
-
23:09
-
22:56
-
22:56
-
22:43
-
22:38
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:12
-
22:00
-
21:50
-
21:43
-
21:38
-
21:37
-
21:27
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:42