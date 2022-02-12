Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 12 февраля

12 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций

5:55. Сноуборд, сноуборд-кросс, микст («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

10:30. Лыжные гонки, эстафета, женщины («Россия 1»).

11:53. Конькобежный спорт, 500 м, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

12:00. Биатлон, спринт, мужчины (Первый канал).

15:00. Прыжки на лыжах с трамплина, HS-140, мужчины («Матч ТВ»).

16:55. Скелетон, женщины, 4-я попытка («Матч ТВ», «Матч! Арена»).



Кёрлинг. Женщины

4:05. 4-й тур. Южная Корея — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).

15:05. 5-й тур. Россия — Япония («Матч ТВ», «Матч! Игра»).



Фигурное катание

14:00. Танцевальные пары. Ритм-танец (Первый канал).



Хоккей. Мужчины

16:10. Группа B. 3-й тур. Россия — Чехия («Россия 1»).

Хоккей. Женщины

7:10. 1/4 финала. Россия — Швейцария («Матч ТВ»).

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