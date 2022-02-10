Норвежцы хотели пригласить биатлонистку Экхофф для участия в лыжной эстафете на Олимпиаде

12 февраля на Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женской лыжной эстафете. Из-за проблем с составом норвежская команда изучала возможность пригласить для участия в гонке биатлонистку Тириль Экхофф.

Отметим, что проблемы с составом лыжной команды у Норвегии возникли после того, как Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво из-за коронавируса не смогли приехать в Пекин для участия в Играх.

«Мы действительно рассматривали вариант с приглашением Экхофф. Ни для кого не секрет, что половина нашей эстафетной команды осталась дома», – приводит Nettavisen слова тренера женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Уле Мортена Иверсена.

Отмечается, что тренеры сборной Норвегии по биатлону не отпустили Экхофф в расположение лыжной команды, так как сама эстафета состоится 12 февраля, а спринт и гонка преследования у биатлонисток – 11-го и 13-го числа.

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