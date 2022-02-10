Журналист Херц, спросивший про допинг Большунова, рассказал об угрозах в соцсетях

Американский журналист Натаниэль Херц, который на Олимпийских играх в Пекине задал вопрос о допинге российскому лыжнику Александру Большунову, сообщил, что в соцсетях получил угрозы смертью от одного из россиян.



«Задавая вопрос, я имел в виду не самого Большунова, а русских в целом. Они ведь осознанно применяли допинг на уровне государства на ОИ-2014 в Сочи. После пресс-конференции получил много сообщений. Люди продолжают об этом говорить. При этом с одного русского аккаунта на «Фейсбуке» я получил угрозы смертью. Не уверен, что это был русский, но имя русское.

Мы сообщили в американское посольство в Пекине. Там сказали держать их в курсе, если ещё что-то произойдёт. Пока всё окей. Были кое-какие недружелюбные комментарии в соцсетях, но это нормально. Это часть работы.

У меня большой опыт с негативными комментариями, однако смертью мне ещё никогда не угрожали. Только вот этот один. Постарался отреагировать основательно, на связи с людьми, которые лучше в этом разбираются. Это нервирует, потому что я в Китае, где мои права не так защищены, как дома в США. Но я не сильно обеспокоен.

Нужно ли задавать вопросы о допинге? Это, конечно, больше вопрос к тем, кто руководит спортом, а не к Большунову. Понимаю, что он разозлился, но считаю, что задать вопрос было справедливо. Получил много отзывов: половина людей считает, что задавать такой вопрос правильно, а другая – что не нужно и непрофессионально», — приводит слова Херца VG.