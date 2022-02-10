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«Хочется пожелать удачи этой девочке». Вик Уайлд поддержал Камилу Валиеву

«Хочется пожелать удачи этой девочке». Вик Уайлд поддержал Камилу Валиеву
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Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, бронзовый призёр Игр в Пекине, российский сноубордист Вик Уайлд поддержал фигуристку Камилу Валиеву, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Фото: «Инстаграм» Вика Уайлда

«Самое ужасное для спортсмена — сидеть и ждать, не понимая, дадут тебе выступить или нет. Перед Олимпиадой 2018 года мне постоянно звонили журналисты, в основном из США, и рассказывали, что я попал в какие-то подозрительные списки по допингу. И что я должен сам во всём признаться.

На деле оказалось, что они блефовали, чтобы я дал интервью с целью рассказать что-то плохое о российском спорте. Плюс шли разговоры о том, допустят ли вообще Россию до Игр. В итоге я поехал на Олимпиаду вымотанный.

Представляю, в каком стрессе фигуристка Камила Валиева. Хочется пожелать удачи этой девочке», — написал Уайлд в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

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