«Чуда не случилось». Саночник Роман Репилов — о выступлении на зимней Олимпиаде — 2022

Трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов подвёл итог своего выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
Репилов стал девятым в одноместных санях (лучший результат из россиян) и занял четвёртое место в составе сборной России в эстафете.
«Вот и всё… Деревянная медаль в эстафете. Все проехали в свою силу, но чуда не случилось. Правильные выводы уже сделаны. Теперь снова в путь — 4 года, с нуля, к этой вершине. Отдельно хочу сказать спасибо всем болельщикам. Вы всегда рядом, что бы ни происходило. Это чувствуется и очень важно для меня. Спасибо вам за это. Ещё не раз мы вместе будем праздновать победы и наслаждаться красивой борьбой», — написал Репилов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Романа Репилова в «Инстаграме».
- 10 февраля 2022
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