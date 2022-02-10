Арутюнян: очень боялся, что Чен так и прилетит на Игры непобеждённым

Рафаэль Арутюнян, тренер олимпийского чемпиона Нэйтана Чена, рассказал, чего больше всего боялся в процессе подготовки к Играм в Пекине.
«Помните, мы как-то говорили с вами о беспроигрышной серии Нэйтана? Сейчас могу признаться: я очень боялся, что Чен так и прилетит на Игры непобеждённым. Грех так говорить, но сейчас, наверное, можно признаться: когда он проиграл в Лас-Вегасе, я обрадовался и даже мысленно перекрестился. Потому что очень тяжело ехать на Олимпиаду с таким грузом. Это страшное дело.
Мы ведь хотели не просто выиграть, а доминировать. И я очень рад, что в Пекине произошло именно это.
Был ли продуманной стратегией отказ от шестого четверного прыжка в произвольной программе? Да. В самом начале сезона Нэйтан начал очень неплохо исполнять четверной риттбергер и показал его на прокатах. Это было сделано нами совершенно намеренно — чтобы все задёргались. И люди реально на это повелись», — приводит слова Арутюняна RT.
- 10 февраля 2022
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