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Определены стартовые номера российских лыжников на олимпийскую разделку в Пекине

Определены стартовые номера российских лыжников на олимпийскую разделку в Пекине
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Опубликованы стартовые номера российских лыжников на мужскую разделку на 15 км классическим стилем в рамках Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Гонка пройдёт 11 февраля в 10:00 мск.

В разделке примут участие четыре российских лыжника: Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Большунов.

Олимпийские игры – 2022. Лыжи.
Разделка классическим стилем, 15 км.

42. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия)
44. Пол Голберг (Норвегия)
46. Ханс Кристер Холунд (Норвегия)
56. Франческо де Фабиани (Италия)
58. Эрик Вальнес (Норвегия)
60. Илья Семиков (Россия)
64. Ийво Нисканен (Финляндия)
66. Иван Якимушкин (Россия)
68. Алексей Червоткин (Россия)
70. Александр Большунов (Россия).

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