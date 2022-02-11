Ягудин предположил, кто из одиночников представит Россию на чемпионате мира

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвёл итог выступления российских фигуристов в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.
«Марк сделал всё для командника. Нельзя ничего больше вставить. Там он выложился на 200%. Ещё раз говорю — мы тут не боремся за тройку. Понятное дело, что шанс есть у всех и всегда, но надо быть реалистами. Женя Семененко сделал личку, Марк — командник.
А Мозалёв не сделал ничего. Это плохо. Не ужасно, он поднялся чуть-чуть. Но если бы он не мог кататься, как мы знаем, тогда сказали бы — ну, опыт. Да, действительно, первый опыт. Но такой же первый опыт был и у Кондратюка в команднике. Тот же самый адреналин, тоже страшно! Это реальное положение наших ребят.
В личном турнире Кондратюк был опустошён психологически. Даже вещи, работающие от электричества, надо подзаряжать. Ты как бы можешь быть не полностью разряженным, но нужен отдых. Возможно, Соколовская и дала ему этот выходной вчера. Если честно, там уже 15-е или 18-е место — уже никакого значения. Самое главное — каждый выполнил свою работу.
Послать на чемпионат мира других ребят? Я думаю, на мире это будут Кондратюк, Семененко и Коляда», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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