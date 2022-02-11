Арутюнян: рекомендовал Чену завершить карьеру и возобновить учёбу в университете

Рафаэль Арутюнян, тренер американского фигуриста Нэйтана Чена, завоевавшего золото ОИ-2022, рассказал о дальнейших планах трёхкратного чемпиона мира.
«Будем ли готовиться к чемпионату мира? Я бы, если честно, рекомендовал Нэйтану вообще завершить карьеру и возобновить учёбу в университете. Ради чего продолжать кататься? Чтобы завоевать ещё одну медаль, ещё один титул чемпиона мира? Это несерьёзно.
Не будет ли мне больно, если спортсмен придёт с подарком и скажет: «Тренер, я больше не катаюсь»? Нет. Если Чен примет такое решение, это будет правильно.
Есть ли ему замена? Нет. Более того, я и не стремлюсь к этому. Вообще хочу притормозить с тренерской работой. У меня масса интересов и увлечений. Не забывайте к тому же, что мне много лет. Консультировать я, безусловно, буду, но полноценная тренерская работа… Не хочу. Не готов продолжать тащить на себе этот «вагон». Боюсь, что надорвусь и умру по дороге. Работать плохо я не умею, зато мне прекрасно известно, чего стоит работать хорошо. Мне просто не хватит сил…» — приводит слова Арутюняна RT.
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