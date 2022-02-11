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«Плакала всё утро». Олимпийская чемпионка Годжа не выступит в супергиганте в Пекине

«Плакала всё утро». Олимпийская чемпионка Годжа не выступит в супергиганте в Пекине
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Итальянская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске София Годжа не выступит в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Спортсменка недовосстановилась из-за травмы.

Годжа получила травму левого колена в результате падения, произошедшего 23 января во время этапа Кубка мира в Кортина д’Ампеццо.

Годжа приняла решение о пропуске супергиганта после двух тренировочных заездов 10 февраля.

«Я ничего не могу гарантировать, даже своё участие в скоростном спуске. Я плакала всё утро, давление огромное», — приводит слова Годжи La Gazzetta dello Sport.

Напомним, на церемонии открытия Игр в Пекине Годжа должна была стать знаменосцем национальной команды Италии. Её заменила Микела Мойоли.

Женские соревнования в супергиганте в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай) стартуют сегодня, 11 февраля, в 06:00 мск. Единственной россиянкой, которая примет участие в этом виде программы станет Юлия Плешкова.

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