«Плакала всё утро». Олимпийская чемпионка Годжа не выступит в супергиганте в Пекине

Итальянская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске София Годжа не выступит в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Спортсменка недовосстановилась из-за травмы.
Годжа получила травму левого колена в результате падения, произошедшего 23 января во время этапа Кубка мира в Кортина д’Ампеццо.
Годжа приняла решение о пропуске супергиганта после двух тренировочных заездов 10 февраля.
«Я ничего не могу гарантировать, даже своё участие в скоростном спуске. Я плакала всё утро, давление огромное», — приводит слова Годжи La Gazzetta dello Sport.
Напомним, на церемонии открытия Игр в Пекине Годжа должна была стать знаменосцем национальной команды Италии. Её заменила Микела Мойоли.
Женские соревнования в супергиганте в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай) стартуют сегодня, 11 февраля, в 06:00 мск. Единственной россиянкой, которая примет участие в этом виде программы станет Юлия Плешкова.
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