Катарина Витт призвала отстранить от спорта тех, кто виноват в ситуации с Камилой Валиевой

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая фигуристка Катарина Витт высказала мнение, что за допинговый скандал с 15-летней Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине должны нести ответственность взрослые.

«Последние ужасные новости об олимпийском фигурном катании, честно говоря, меня взволновали. Камила Валиева – юная девушка-вундеркинд, которая своими сложнейшими программами и грацией очаровала весь мир всего в 15 лет, несовершеннолетняя, зависимая от взрослых, и здесь нет её вины. Этот скандал — драматический поворотный момент в начале её перспективной карьеры, и я искренне надеюсь, что рядом с ней найдётся достаточно людей, которые поддержат, защитят и воодушевят её.

Будучи спортсменом, ты всегда следуешь советам тех, кому доверяешь. В данном случае она, вероятно, послушала своего тренера и врачей. С самого раннего возраста тебя учат доверять им, они знают, что для тебя правильно, а что нет! Чтобы выучить четверные прыжки, Камиле потребовались бесконечное усердие и отвага. Никакой допинг не помог бы ей добиться этого!!! И уж точно не добавил бы ей артистической харизмы! Это позор, и ответственные взрослые должны быть отстранены от спорта навсегда!!! То, что они сознательно сделали с ней, если это правда, бесчеловечно и заставляет моё сердце бесконечно плакать.

Я восхищаюсь Камилой как яркой звездой, ворвавшейся на орбиту международного фигурного катания, и до сих пор очень хочу, чтобы она осталась. Со своими четверными прыжками и комбинациями она показывает максимальную сложность всего в 15 лет, чем заслуживает моё абсолютное признание!» — написала Витт на своей странице в «Инстаграме».