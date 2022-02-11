Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Элтон Джон поздравил фигуриста Нэйтана Чена с победой на Олимпиаде в Пекине

Элтон Джон поздравил фигуриста Нэйтана Чена с победой на Олимпиаде в Пекине
Комментарии

Британский певец Элтон Джон поздравил американского фигуриста Нэйтана Чена с завоеванием золота на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. В произвольной программе Чен выступал под попурри из композиций Элтона Джона Goodbye yellow brick road, Rocket man и Bennie and the jets.

«Поздравляю Нэйтана Чена с золотой медалью на Олимпиаде, которую он завоевал в произвольной программе под Rocket man», — написал Элтон Джон в своём «твиттере».

Серебряным призёром стал японец Юма Кагияма, бронзу завоевал его соотечественник Сёма Уно. Лучший из россиян, Евгений Семененко, занял восьмое место.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Нереальный американец не заметил соперников на Олимпиаде. Чен оставил Ханю без медали! Нереальный американец не заметил соперников на Олимпиаде. Чен оставил Ханю без медали!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022