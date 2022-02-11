Элтон Джон поздравил фигуриста Нэйтана Чена с победой на Олимпиаде в Пекине
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Британский певец Элтон Джон поздравил американского фигуриста Нэйтана Чена с завоеванием золота на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. В произвольной программе Чен выступал под попурри из композиций Элтона Джона Goodbye yellow brick road, Rocket man и Bennie and the jets.
«Поздравляю Нэйтана Чена с золотой медалью на Олимпиаде, которую он завоевал в произвольной программе под Rocket man», — написал Элтон Джон в своём «твиттере».
Серебряным призёром стал японец Юма Кагияма, бронзу завоевал его соотечественник Сёма Уно. Лучший из россиян, Евгений Семененко, занял восьмое место.
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