Элтон Джон поздравил фигуриста Нэйтана Чена с победой на Олимпиаде в Пекине

Британский певец Элтон Джон поздравил американского фигуриста Нэйтана Чена с завоеванием золота на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. В произвольной программе Чен выступал под попурри из композиций Элтона Джона Goodbye yellow brick road, Rocket man и Bennie and the jets.

«Поздравляю Нэйтана Чена с золотой медалью на Олимпиаде, которую он завоевал в произвольной программе под Rocket man», — написал Элтон Джон в своём «твиттере».

Серебряным призёром стал японец Юма Кагияма, бронзу завоевал его соотечественник Сёма Уно. Лучший из россиян, Евгений Семененко, занял восьмое место.

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