Американская фигуристка Лью: русские девушки с их квадами — просто сумасшедшие

Американская фигуристка Алиса Лью поделилась ожиданиями от выступления в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине, оценив и высокий уровень россиянок.



«Буду прыгать тройной аксель в произвольной программе, но четверных прыжков у меня не будет. Русские девушки с их квадами – просто сумасшедшие. В хорошем смысле сумасшедшие, это не оскорбление. Они очень хороши. Четверные прыжки очень сложные, особенно, когда катаешь программу. Программы и так сложные, даже без прыжков, а прыжки требуют огромной выносливости. Но квады во второй части программы и вообще – это сумасшествие», — приводит слова Лью корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки представят во вторник, 15 февраля. С произвольной, по итогам которой и определятся медалистки, спортсменки выступят в четверг, 17 февраля.

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