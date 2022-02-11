К. Чен — о допинг-скандале: верю, что ответственные вынесут справедливое решение

22-летняя американская фигуристка Карен Чен прокомментировала отмену медальной церемонии после командных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), а также высказалась о случившемся скандале с допинг-пробой Камилы Валиевой.
«Немного расстроилась, что медальной церемонии не было. Мы все готовились, уже накрасилась. Мы уже собрались выезжать и узнали, что церемонию отложили. Никаких деталей нам не сообщили, мы подумали – ну ладно, пора переодеваться в пижамы и ложиться спать. Даже не знаю, кто нам сообщил – Олимпийский комитет США или МОК. Кто-то кому-то сказал, и новость разошлась по всей команде. Расстроилась, но я это не могу контролировать, так что фокусируюсь на том, что могу – на своём катании перед личным турниром.
Если честно, не знаю последних новостей о ситуации в командном турнире. Верю, что ответственные за это люди вынесут справедливое решение. Я здесь фокусируюсь на фигурном катании», — передаёт слова Чен корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 11 февраля 2022
-
07:01
-
07:00
-
06:43
-
06:33
-
06:29
-
06:25
-
06:16
-
06:14
-
06:00
-
06:00
-
05:50
-
05:19
-
05:14
-
05:00
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:45
-
03:24
-
03:05
-
02:10
-
02:00
-
01:35
-
01:30
-
01:00
-
00:51
-
00:42
-
00:17
-
00:01
-
00:01
-
00:00
- 10 февраля 2022
-
23:43
-
23:18
-
22:45
-
22:18