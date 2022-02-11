Допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Дело фигуристки рассмотрят в CAS

Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Так, стало официально известно, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге, Россия. Аккредитованная ВАДА лаборатория сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен положительный аналитический результат (AAF) для неуказанного запрещённого вещества триметазидина (классифицированного как S4. Гормональные и метаболические модуляторы в соответствии с Запрещённым списком Всемирного антидопингового кодекса). После этого спортсмен был временно отстранён.

В соответствии со статьей 15 Антидопинговых правил МОК, применимых к зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года, решение РУСАДА о временном отстранении автоматически запрещает спортсмену участвовать во всех видах спорта во время временного отстранения, включая зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

Поскольку проба была собрана РУСАДА в преддверии зимних Игр, это дело не находится под юрисдикцией МОК и, следовательно, напрямую не управляется ITA. В соответствии с Антидопинговыми правилами МОК, ITA немедленно проинформировала спортсменку о том, что временное отстранение, наложенное на неё РУСАДА, является обязательным для МОК, и спортсменке запрещается участвовать в соревнованиях, тренироваться, тренировать или участвовать в какой-либо деятельности во время зимних Олимпийских игр.

Спортсмен оспорил наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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