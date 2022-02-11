В ITA официально подтвердили положительную допинг-пробу Валиевой, взятой РУСАДА

Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, в котором официально подтверждено о положительной допинг-пробе спортсменки и найденном веществе.

Так, стало официально известно, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге, Россия. Аккредитованная ВАДА лаборатория в Стокгольме сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен положительный аналитический результат (AAF) для неуказанного запрещенного вещества триметазидина (классифицированного как S4. Гормональные и метаболические модуляторы в соответствии с Запрещенным списком Всемирного антидопингового кодекса).). После этого спортсмен был временно отстранен.

Спортсмен оспорил наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля 2020 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

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