Выездная панель CAS вынесет решение по делу Камилы Валиевой до 15 февраля

Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, в котором официально подтверждено наличие положительной допинг-пробы спортсменки и найденного вещества.

Так, согласно официальной информации, МОК воспользуется своим правом подать апелляцию в CAS и не будет ждать обоснованного решения РУСАДА, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором должна принять участие спортсменка (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года).

9 февраля вокруг 15-летней Валиевой разразился скандал. Появилась информация, что допинг-тест фигуристки показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Сообщалось, что именно по этой причине организаторы Олимпиады перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований. Россия с Валиевой в составе выиграла командный турнир.



Позже пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина заявила, что Валиева не будет отстранена от участия в Играх-2022.

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