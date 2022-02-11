Выездная панель CAS вынесет решение по делу Камилы Валиевой до 15 февраля

Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, в котором официально подтверждено наличие положительной допинг-пробы спортсменки и найденного вещества.
Так, согласно официальной информации, МОК воспользуется своим правом подать апелляцию в CAS и не будет ждать обоснованного решения РУСАДА, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором должна принять участие спортсменка (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года).
9 февраля вокруг 15-летней Валиевой разразился скандал. Появилась информация, что допинг-тест фигуристки показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Сообщалось, что именно по этой причине организаторы Олимпиады перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований. Россия с Валиевой в составе выиграла командный турнир.
Позже пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина заявила, что Валиева не будет отстранена от участия в Играх-2022.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 11 февраля 2022
-
07:10
-
07:01
-
07:00
-
06:43
-
06:33
-
06:29
-
06:25
-
06:16
-
06:14
-
06:00
-
06:00
-
05:50
-
05:19
-
05:14
-
05:00
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:45
-
03:24
-
03:05
-
02:10
-
02:00
-
01:35
-
01:30
-
01:00
-
00:51
-
00:42
-
00:17
-
00:01
-
00:01
-
00:00
- 10 февраля 2022
-
23:43
-
23:18
-
22:45