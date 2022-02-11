Канакина занимает 13-е место после второй попытки в скелетоне на Олимпиаде

В Яньцине (Китай) на стадионе «Яньцин Слайдинг Сентер» состоялась вторая попытка у женщин в соревнованиях по скелетону. Россию представляли Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова и Елена Никитина.



Лучший результат среди российских спортсменок показала Канакина — 2:05.51. Она занимает 13-е место. Тарарыченкова располагается на 15-й строчке — 2:05.60. Никитина идёт 18-й — 2:05.99.



На первом месте расположилась Жаклин Нарракотт из Австралии, она проехал дистанцию за 2:04.34.



Второй идёт Ханна Найзе из Германии — 2:04.55. Третьей — ещё одна представительница Германии Тина Херман — 2:04.57.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Новость по теме Скелетонист Третьяков прокомментировал первые заезды на ОИ-2022

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022