Канакина занимает 13-е место после второй попытки в скелетоне на Олимпиаде
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В Яньцине (Китай) на стадионе «Яньцин Слайдинг Сентер» состоялась вторая попытка у женщин в соревнованиях по скелетону. Россию представляли Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова и Елена Никитина.
Лучший результат среди российских спортсменок показала Канакина — 2:05.51. Она занимает 13-е место. Тарарыченкова располагается на 15-й строчке — 2:05.60. Никитина идёт 18-й — 2:05.99.
На первом месте расположилась Жаклин Нарракотт из Австралии, она проехал дистанцию за 2:04.34.
Второй идёт Ханна Найзе из Германии — 2:04.55. Третьей — ещё одна представительница Германии Тина Херман — 2:04.57.
Олимпиада 2022. Скелетон
Женщины. 2-я попытка
11 февраля 2022, пятница. 06:00 МСК
Окончено
1
Жаклин Нарракотт
Австралия
2:04.34
2
Ханна Найзе
Германия
+0.21
3
Тина Херман
Германия
+0.23
Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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