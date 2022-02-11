Директор МОК высказался о возможном пересмотре результатов командного турнира фигуристов

Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс выразил мнение о возможности пересмотра результатов командного турнира в фигурном катании на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Существует ли вероятность пересмотра результатов? Давайте дождёмся завершения разбирательств. Все стараются, чтобы дело шло максимально быстро. Мы не исключаем никаких вероятностей. Но в интересе всех спортсменов вопрос будет рассматриваться максимально быстро.

Мы достаточно внимательно соблюдаем все в отношении российской команды. Если речь идет об одном спортсмене, то мы разбираемся, виноват ли он, а не вся команда. Мы достаточно строги. Команда Олимпийского комитета России выступает без гимна и флага, так что все соблюдается. МОК соблюдает главный принцип — политический нейтралитет, и если спортсмены должны соревноваться, то они будут это делать», — приводит слова Адамса «РИА Новости Спорт».