Американский журналист: каким бы ни было решение, Валиева навсегда останется в тени

Американский журналист Филип Херш выразил мнение о ситуации с подтверждением наличия положительной допинг-пробы у 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Самое печальное в этом мало связано с тем, кто и какую медаль получит в командном зачёте. Главное, что каким бы ни было решение, 15-летняя Валиева навсегда останется в тени, даже если кто-то из её окружения признается, что дал ей лекарство и она ничего об этом не знала», — написал Херш в «Твиттере».
Ранее стало известно, что проба Валиевой с чемпионата России по фигурному катанию в декабре 2021 года дала положительный результат на наличие запрещённого вещества – триметазидина. После этого она была отстранена от участия в Олимпийских играх – 2022, но в этот же день спортсменка оспорила это решение. Однако МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).
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