Наталья Непряева опубликовала пост после обидного четвёртого места в разделке на ОИ-2022

Российская лыжница Наталья Непряева опубликовала пост в «Инстаграме», после того как заняла обидное четвёртое место в гонке на 10 км с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). От третьего места Непряева отстала лишь на 0,1 секунды.

«С такой поддержкой я чувствую, что готова оправдать ваши ожидания! Спасибо вам», — написала она, прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Натальи Непряевой.

Победительницей соревнований стала норвежка Терезе Йохауг, которая преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды. Второе место заняла финская лыжница Кертту Нисканен. Она уступила победительнице 0,4 секунды. Третьей стала ещё одна финка Криста Пярмякоски, проигравшая Йохауг 31,5 секунды.

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