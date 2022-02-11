ISU тоже подаст апелляцию на снятие временного отстранения с Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) тоже подаст апелляцию в CAS на снятие временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой.



«ISU воспользуется своим правом подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 9 февраля об отмене временного отстранения и попросит CAS восстановить временное отстранение.



Поскольку это судебное дело продолжается, ISU не будет давать дальнейших комментариев. Любая дополнительная информация будет представлена в виде заявления на сайте ISU», — говорится в официальном заявлении ISU.



Ранее стало известно, что МОК воспользуется своим правом подать апелляцию в CAS и не будет ждать обоснованного решения РУСАДА, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором должна принять участие Валиева, допинг-проба которой оказалась положительной.

Напомним, Валиева намерена выступить в женском одиночном катании 15 февраля.

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